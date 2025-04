BNDES libera R$ 29,7 bilhões em crédito rural para Plano Safra Banco amplia alcance em 93% dos municípios com mais de 125 mil operações aprovadas. Anúnciou aconteceu no Agrishow R7 Planalto|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h06 ) twitter

Anúncio de investimento no novo Plano Safra foi feito no Agrishow Agrishow/Divulgação - 03.05.2024

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a aprovação de R$ 29,7 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2024/25. Os recursos foram distribuídos em mais de 125 mil operações realizadas por meio de agentes financeiros credenciados, com presença em 93% dos municípios.

A divulgação ocorreu durante a 30ª edição da Agrishow, realizada em Ribeirão Preto (SP), considerada uma das maiores feiras de tecnologia para o agronegócio no mundo. O evento, iniciado na segunda-feira (28), deve atrair 195 mil visitantes e movimentar a cadeia de negócios do setor até o dia 3 de maio.

O BNDES participa como patrocinador e mantém equipes no local para agendas com parceiros e clientes. Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, a atuação atual representa um volume recorde de crédito destinado ao setor agropecuário.

“Em 2024, o valor aprovado chegou a R$ 53,2 bilhões, resultado que supera o desempenho do governo anterior em dois anos”, destacou.

Além das operações indiretas no Plano Safra, o banco opera com linhas próprias voltadas ao campo. Lançado em 2020, o BNDES Crédito Rural registrou 45 mil operações, somando R$ 29 bilhões. A modalidade inclui opções para aquisição de máquinas, financiamento de projetos e apoio a cooperativas.

Entre os produtos ofertados, destaca-se a linha com custo financeiro em dólares, voltada a exportadores. Desde seu lançamento, em 2023, foram aprovados mais de R$ 12 bilhões com essa estrutura, que combina taxas atrativas com hedge natural cambial.

