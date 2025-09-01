Ciro Nogueira nega propina do PCC em caso de combustíveis investigado pela PF Senador contesta ligação com esquema do PCC; investigação é acompanhada de perto por Lula R7 Planalto|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 22h31 (Atualizado em 31/08/2025 - 22h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senador Ciro Nogueira nega acusações de receber propina do PCC através de intermediários.

A investigação é parte da operação Carbono Oculto, que apura um esquema bilionário de combustíveis.

Lula acompanha de perto as investigações, que já citam outros seis congressistas.

Aliados de Nogueira afirmam que as denúncias são infundadas e refletem uma perseguição política. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ciro Nogueira afirmou que a 'hipótese' de ter recebido dinheiro de pessoas ligadas ao PCC 'é absolutamente mentirosa' Pedro França/Agência Senado/Arquivo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) encaminhou ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negando a denúncia de que teria recebido uma sacola com dinheiro vivo enviada por Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”.

Eles são apontados pela Polícia Federal como chefes de um esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No documento, o parlamentar afirma nunca ter se reunido com os acusados e solicita que a PF levante registros de acesso ao seu gabinete no Senado.

Além disso, declara colocar à disposição seus sigilos telefônico, bancário e fiscal para demonstrar que não manteve contato com integrantes da facção.

“Jamais tive proximidade de qualquer espécie com essas pessoas. Nunca poderiam ter me favorecido financeiramente. Essa hipótese é absolutamente mentirosa”, escreveu.

As acusações surgiram a partir de relatos atribuídos a “Beto Louco”, publicados pelo portal ICL Notícias, segundo os quais uma entrega de valores teria ocorrido no gabinete do senador em Brasília.

A suposta propina estaria relacionada à defesa de interesses do grupo junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a projetos de lei em tramitação no Congresso.

Investigação

A investigação ocorre no âmbito da Operação Carbono Oculto, deflagrada na última semana pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio da PF e da Receita Federal.

O esquema movimentava fundos de investimento e empresas de combustíveis para lavar e blindar recursos do crime organizado.

Mais de mil postos de combustíveis teriam operado para o grupo, movimentando R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Só em sonegação de impostos, a Receita estima prejuízo superior a R$ 8,6 bilhões.

Simultaneamente, outras duas operações foram abertas: a Quasar, que identificou simulações de compra e venda de ativos financeiros, e a Tank, voltada a fraudes envolvendo refinarias e distribuidoras de combustíveis, com volume suspeito acima de R$ 23 bilhões desde 2019.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lula de olho

Os desdobramentos atingem o meio político. Informações de bastidores apontam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria supervisionando pessoalmente a análise dos nomes de parlamentares investigados.

Pelo menos seis congressistas, além de Ciro Nogueira, teriam sido citados em relatórios preliminares.

O avanço das apurações pressiona partidos do centrão, que articulam reação para acusar o governo de ter antecipado a ofensiva contra o PCC com o objetivo de reduzir a repercussão da CPI do INSS.

Aliados de Nogueira afirmam que a denúncia carece de provas concretas e reforçam o discurso de perseguição política.

Perguntas e Respostas O que Ciro Nogueira afirmou sobre as acusações de propina? O senador Ciro Nogueira (PP-PI) negou as acusações de que teria recebido uma sacola com dinheiro vivo de Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de "Beto Louco". Ele enviou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmando que nunca se reuniu com os acusados e solicitou que a Polícia Federal (PF) levantasse registros de acesso ao seu gabinete no Senado. Quais medidas Nogueira tomou para se defender? Ciro Nogueira colocou à disposição seus sigilos telefônico, bancário e fiscal para provar que não teve contato com integrantes do PCC. Ele declarou: "Jamais tive proximidade de qualquer espécie com essas pessoas. Nunca poderiam ter me favorecido financeiramente. Essa hipótese é absolutamente mentirosa". De onde surgiram as acusações contra Nogueira? As acusações surgiram a partir de relatos atribuídos a "Beto Louco", que foram publicados pelo portal ICL Notícias. Segundo esses relatos, uma entrega de valores teria ocorrido no gabinete do senador em Brasília, relacionada à defesa de interesses do PCC junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a projetos de lei em tramitação no Congresso. Qual é o contexto da investigação em que Nogueira está envolvido? A investigação faz parte da Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio da PF e da Receita Federal. O esquema investigado movimentava fundos de investimento e empresas de combustíveis para lavar e proteger recursos do crime organizado, envolvendo mais de mil postos de combustíveis e movimentando R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Quais são os impactos políticos da investigação? Informações de bastidores indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está supervisionando a análise dos nomes de parlamentares investigados, com pelo menos seis congressistas, além de Ciro Nogueira, sendo citados em relatórios preliminares. O avanço das apurações pressiona partidos do centrão, que articulam uma reação, alegando que o governo antecipou a ofensiva contra o PCC para reduzir a repercussão da CPI do INSS. Como os aliados de Nogueira reagiram às acusações? Aliados de Ciro Nogueira afirmam que as denúncias carecem de provas concretas e reforçam a ideia de que se trata de uma perseguição política.

