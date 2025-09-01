Logo R7.com
Ciro Nogueira nega propina do PCC em caso de combustíveis investigado pela PF

Senador contesta ligação com esquema do PCC; investigação é acompanhada de perto por Lula

R7 Planalto|Do R7, em Brasília

  • Senador Ciro Nogueira nega acusações de receber propina do PCC através de intermediários.
  • A investigação é parte da operação Carbono Oculto, que apura um esquema bilionário de combustíveis.
  • Lula acompanha de perto as investigações, que já citam outros seis congressistas.
  • Aliados de Nogueira afirmam que as denúncias são infundadas e refletem uma perseguição política.

Ciro Nogueira afirmou que a 'hipótese' de ter recebido dinheiro de pessoas ligadas ao PCC 'é absolutamente mentirosa' Pedro França/Agência Senado/Arquivo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) encaminhou ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negando a denúncia de que teria recebido uma sacola com dinheiro vivo enviada por Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”.

Eles são apontados pela Polícia Federal como chefes de um esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

No documento, o parlamentar afirma nunca ter se reunido com os acusados e solicita que a PF levante registros de acesso ao seu gabinete no Senado.

Além disso, declara colocar à disposição seus sigilos telefônico, bancário e fiscal para demonstrar que não manteve contato com integrantes da facção.


“Jamais tive proximidade de qualquer espécie com essas pessoas. Nunca poderiam ter me favorecido financeiramente. Essa hipótese é absolutamente mentirosa”, escreveu.

As acusações surgiram a partir de relatos atribuídos a “Beto Louco”, publicados pelo portal ICL Notícias, segundo os quais uma entrega de valores teria ocorrido no gabinete do senador em Brasília.


A suposta propina estaria relacionada à defesa de interesses do grupo junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a projetos de lei em tramitação no Congresso.

Investigação

A investigação ocorre no âmbito da Operação Carbono Oculto, deflagrada na última semana pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio da PF e da Receita Federal.


O esquema movimentava fundos de investimento e empresas de combustíveis para lavar e blindar recursos do crime organizado.

Mais de mil postos de combustíveis teriam operado para o grupo, movimentando R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Só em sonegação de impostos, a Receita estima prejuízo superior a R$ 8,6 bilhões.

Simultaneamente, outras duas operações foram abertas: a Quasar, que identificou simulações de compra e venda de ativos financeiros, e a Tank, voltada a fraudes envolvendo refinarias e distribuidoras de combustíveis, com volume suspeito acima de R$ 23 bilhões desde 2019.

Lula de olho

Os desdobramentos atingem o meio político. Informações de bastidores apontam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria supervisionando pessoalmente a análise dos nomes de parlamentares investigados.

Pelo menos seis congressistas, além de Ciro Nogueira, teriam sido citados em relatórios preliminares.

O avanço das apurações pressiona partidos do centrão, que articulam reação para acusar o governo de ter antecipado a ofensiva contra o PCC com o objetivo de reduzir a repercussão da CPI do INSS.

Aliados de Nogueira afirmam que a denúncia carece de provas concretas e reforçam o discurso de perseguição política.

