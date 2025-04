Trump pode afetar agronegócio brasileiro, com impacto no frete e nas exportações Segundo especialista, ações do presidente dos EUA podem encarecer o frete e pressionar o preço de exportações brasileiras Prisma|Heródoto Barbeiro 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

José Carlos Lima Júnior, cofundador da Harven Agribusiness School e especialista em Gestão de Negócios, analisa as declarações do presidente Donald Trump e seus impactos no agronegócio brasileiro.

Segundo ele, o Brasil deve ficar atento não apenas aos efeitos diretos sobre produtos exportados, como açúcar, celulose e café, mas também às consequências nos custos de frete marítimo, sobretudo devido às tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O especialista alerta que a elevação do frete pode influenciar negativamente os preços dos produtos brasileiros no mercado externo.

