Baixa disponibilidade de açúcar cristal fortalece alta de quase 3% no valor do produto

Um levantamento divulgado pelo CEPEA Esalq/USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) na última semana apontou uma alta de 2,68% no preço da saca do açúcar cristal , renovando a máxima nominal da série histórica. O principal fator que sustenta este aumento é a falta do cristal , aliado às recentes chuvas, que fizeram com que as usinas interrompessem a moagem da cana-de-acúcar.