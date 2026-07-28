Variedade de caju apresenta alto potencial produtivo
Uso de irrigação ajuda no desenvolvimento da lavoura; colheita gera empregos
O caju anão precoce está passando por um crescimento econômico na cidade de Jaicós, no Piauí. Em seis hectares do semiárido piauiense, a irrigação transformou a produção, garantindo frutos de qualidade superior.
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