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Variedade de caju apresenta alto potencial produtivo

Uso de irrigação ajuda no desenvolvimento da lavoura; colheita gera empregos

Record News Rural|Do R7

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O caju anão precoce está passando por um crescimento econômico na cidade de Jaicós, no Piauí. Em seis hectares do semiárido piauiense, a irrigação transformou a produção, garantindo frutos de qualidade superior.

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