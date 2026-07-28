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Cotação do feijão recua com avanço da colheita

Necessidade de gerar liquidez para cumprir compromissos financeiros estimula comercialização

Record News Rural|Do R7

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Com o avanço da colheita, os preços do feijão carioca seguem recuando nas regiões produtoras do Cerrado brasileiro.

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