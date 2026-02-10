Brasil repete segunda pior nota da série histórica em índice de percepção de corrupção

O Brasil manteve, em 2025, a segunda pior nota da série histórica no índice de percepção da corrupção. O levantamento é da Transparência Internacional, que mede como especialistas e executivos enxergam o nível de corrupção no setor público.



