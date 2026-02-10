Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fiscalização do Ministério do Trabalho chega a menos de 1% dos casos de trabalho infantil

IBGE estima mais de 2,6 milhões de crianças e adolescentes nestas condições

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em 2024, o Ministério do Trabalho afastou mais de 2.700 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil no Brasil. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB, Thaís Dantas, destacou a importância das denúncias para combater essa prática.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Crianças
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.