Fiscalização do Ministério do Trabalho chega a menos de 1% dos casos de trabalho infantil

Em 2024, o Ministério do Trabalho afastou mais de 2.700 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil no Brasil. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB, Thaís Dantas, destacou a importância das denúncias para combater essa prática.



