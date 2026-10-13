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Grave acidente com micro-ônibus deixa três mortos no interior de SP

Capotamento ocorreu durante a madrugada, em momento de chuva forte

Alerta Brasil|Do R7

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Um grave acidente deixou três mortos na madrugada desta terça-feira (13) na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, no interior de São Paulo.

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