A coordenadora de comunicação social da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Sabrina Ribas, relatou que uma supercélula de tempestade devastou Tupanciretã, danificando residências, comércios e serviços essenciais como água e energia elétrica.



Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!