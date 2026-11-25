Chuva causa mais estragos em cidade do Rio Grande do Sul
Cinco pessoas morreram e 93% das casas foram danificadas no temporal
A coordenadora de comunicação social da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Sabrina Ribas, relatou que uma supercélula de tempestade devastou Tupanciretã, danificando residências, comércios e serviços essenciais como água e energia elétrica.
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