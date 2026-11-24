O dólar fechou em R$ 5,93 nesta segunda-feira (23), mas chegou a bater mais de R$ 6,00 ao longo do dia, o que não acontecia desde abril de 2025.



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