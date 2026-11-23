Um hospital na Espanha está levando pacientes da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para passear na beira do mar. Os médicos dizem que isso muda o ânimo de quem está internado e ajuda na recuperação.



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