Hospital espanhol proporciona momento de bem-estar a pacientes de UTI
Médicos dizem que beira-mar muda ânimo de quem está internado e ajuda na recuperação
Um hospital na Espanha está levando pacientes da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para passear na beira do mar. Os médicos dizem que isso muda o ânimo de quem está internado e ajuda na recuperação.
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