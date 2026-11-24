O Ministério da Fazenda reduziu a expectativa de crescimento da economia em 2026 e 2027 e elevou a estimativa da inflação. Em boletim divulgado nesta segunda-feira (23), a projeção do PIB (Produto Interno Bruto) caiu de 2,3% para 1,8%, enquanto a estimativa da inflação subiu de 3,8% para 4,5%.



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