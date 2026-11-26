A prévia da inflação desacelerou em novembro; o índice no mês ficou em 0,22%, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (26).



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