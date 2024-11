Militares que planejaram matar Lula vão responder por golpe de Estado e organização criminosa

Os militares presos por suspeita de planejar a morte do presidente Lula , do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes devem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa. No plano encontrado pela Polícia Federal, havia detalhes da quantidade de homens e armas necessárias para executar as ações. Os agentes foram presos na manhã desta terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Eles estavam trabalhando na segurança do G20 , segundo apuração da RECORD Rio.