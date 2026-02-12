Logo R7.com
Parlamentares entram com pedido de impeachment de Dias Toffoli

Oposição afirma que o ministro do STF não pode ficar à frente do processo do Banco Master

Parlamentares do Partido Novo anunciaram, nesta quinta-feira (12), que protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli.

