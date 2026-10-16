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Veículo parado em frente a uma oficina se move de maneira repentina

Caminhão se deslocou sozinho e assustou casal que estava no local

Alerta Brasil|Do R7

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Um caminhão estacionado na frente de uma oficina mecânica surpreendeu um casal ao começar a se mover sozinho.

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