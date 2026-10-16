Veículo parado em frente a uma oficina se move de maneira repentina
Caminhão se deslocou sozinho e assustou casal que estava no local
Um caminhão estacionado na frente de uma oficina mecânica surpreendeu um casal ao começar a se mover sozinho.
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