Ataque de drones ucranianos fecha aeroporto em São Petersburgo

RESUMO DA NOTÍCIA Drones ucranianos atacam São Petersburgo, fechando temporariamente o aeroporto durante o Dia da Marinha.

Desfile militar cancelado por razões de segurança; Putin participa de exercícios navais.

Ministério da Defesa russo alega ter derrubado 291 drones, enquanto a intensificação do conflito complica o cessar-fogo.

Negociações entre EUA e UE sobre armamentos e iminente reunião entre Rússia e Ucrânia são esperadas, mas chances de sucesso são mínimas.

Ucrânia realiza ataques a território russo enquanto Putin celebrava data comemorativa

Drones ucranianos atacaram São Petersburgo, resultando no fechamento temporário do aeroporto local durante as celebrações do Dia da Marinha russa. O desfile militar foi cancelado por segurança, embora Vladimir Putin tenha participado de exercícios navais.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter derrubado 291 drones ucranianos, em meio à intensificação do conflito que dificulta um cessar-fogo. Há possibilidade de encontro entre Putin e Donald Trump na China, durante as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, para discutir o conflito.

Apesar dessa possibilidade, Trump expressou decepção com Putin e exigiu um acordo com a Ucrânia em breve. Recentes negociações dos EUA com a União Europeia envolvem compra de armamentos ligados ao conflito. Uma nova reunião entre russos e ucranianos está agendada sob pressão americana, mas as chances de sucesso são limitadas.

Vladimir Feijó destacou a improbabilidade de um acordo viável devido às demandas inaceitáveis de ambos os lados. Ele prevê novos ataques como forma de cada lado demonstrar força antes das negociações.

