Brasil enfrenta pressão da OTAN por comércio com Rússia Sanções podem impactar exportações brasileiras para os EUA Conexão Record News 22/07/2025 - 18h06

Compra de diesel e fertilizante russos torna Brasil responsável por mortes na Ucrânia, diz analista

A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) declarou que países que continuarem a negociar com a Rússia poderão enfrentar sanções. Isso representa um desafio significativo para as exportações brasileiras, que podem ser tarifadas em até 100% nos Estados Unidos devido à compra de petróleo e fertilizantes de Moscou. Em 2024, o Brasil gastou cerca de R$ 67 bilhões nessas importações.

O especialista em relações internacionais Vitelio Brustolin destacou que o Brasil aumentou drasticamente suas compras de diesel russo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Antes do conflito, o Brasil praticamente não importava diesel da Rússia, mas as compras cresceram mais de 9000% desde então. Brustolin sugere que o Brasil explore outras opções para importar essas matérias-primas, mesmo que a custos ligeiramente superiores.

A pressão da OTAN e dos Estados Unidos pode tornar inviável o comércio brasileiro com o governo norte-americano caso as tarifas secundárias sejam implementadas. Essas tarifas poderiam variar de 100% a até 500%, complicando as relações comerciais com os Estados Unidos. Países como o Azerbaijão já se ofereceram para fornecer fertilizantes ao Brasil, mas essas propostas ainda não avançaram diplomaticamente.

Compra de diesel e fertilizante russos torna Brasil responsável por mortes na Ucrânia, diz analista

