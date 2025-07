Ucrânia prevê que precisará de US$ 120 bilhões para gastos com a guerra em 2026

O ministro da Defesa ucraniano, Denys Shmyhal, afirmou que o país precisará para 2026 de, pelo menos, US$ 120 bilhões (R$ 668,4 bilhões, na cotação atual) para cobrir as despesas geradas pela guerra com a Rússia. Segundo a autoridade, a Ucrânia negocia com os membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e da União Europeia, enquanto busca financiamento de parceiros, já que só em Kiev precisaria de US$ 6 bilhões (R$ 33,4 bilhões, na cotação atual) para cobrir um déficit orçamentário causado pela aquisição de armas e produção de drones.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais e pesquisador em Harvard Vitelio Brustolin afirmou que o apoio financeiro à Ucrânia tem se consolidado e elevado as condições do país no campo de batalha.



“Neste momento a situação está melhor, já que a Otan vai pagar pelas armas que serão entregues pelos Estados Unidos, e a Europa tem um plano de rearmamento de 800 bilhões de euros. Boa parte da Europa, que eu falo da União Europeia, é de países membros da Otan”, afirmou o especialista.



Vítelio ainda ressaltou que a Europa entende a guerra entre Ucrânia e Rússia como um conflito que não repercutirá apenas entre eles. "Na Europa isso é visto como uma fronteira, que se for ultrapassada, se a Ucrânia cair, os outros países europeus serão alvos, a começar pela Estônia, Letônia e Lituânia, países bálticos, também a Polônia, países que ainda não ingressaram nem na Otan nem na União Europeia, como a Moldávia, por exemplo. Então essa é vista na Europa como uma guerra que, se não for parada onde está, ela vai se espalhar depois", analisou.



O pesquisador ainda explicou que os aliados da Rússia, como a Coreia do Norte, têm esse mesmo entendimento sobre o futuro do conflito.