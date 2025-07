Brasil fortalece negociações com EUA para reverter tarifas Ministro Haddad destaca diplomacia e esforços conjuntos para enfrentar barreiras comerciais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Haddad discute tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Negociações buscam mitigar impactos econômicos e reforçar a diplomacia.

Reconhecimento do papel vital do Itamaraty e do vice-presidente Alckmin.

Expectativa de que acordos com os EUA facilitem negociações internacionais futuras.

Negociação com os EUA mostrou que o Brasil tem força de argumentação; veja análise

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e destacou a importância das negociações entre os países para mitigar esses impactos econômicos. Ele afirmou que algumas soluções rápidas são possíveis devido à abertura de mercados e à flexibilidade dos contratos de commodities.

Haddad ressaltou que a diplomacia brasileira tem sido eficaz, com uma crescente abertura para os argumentos do Brasil, destacando a relevância do país no comércio internacional e seus 200 anos de boas relações com os EUA. Ele também reconheceu o papel crucial do Itamaraty e do vice-presidente Alckmin nas tratativas.

O professor Leonardo Trevisan comentou que o Brasil deve se orgulhar de sua posição como oitava economia mundial e que a atuação conjunta entre governo e empresários tem sido essencial para enfrentar desafios comerciais. A expectativa é que essa abertura nas negociações com os Estados Unidos facilite outros acordos internacionais.

Assista ao vídeo - Negociação com os EUA mostrou que o Brasil tem força de argumentação; veja análise

