Ressaca marítima causa alagamentos e bloqueio de vias em Santos (SP)

Uma ressaca marítima atingiu Santos , no litoral de São Paulo. O fenômeno natural é caracterizado pela elevação anormal do nível do mar e pela agitação das águas.



Várias ruas ficaram alagadas devido às ondas que invadiram as vias. Motoristas e pedestres tentaram atravessar os trechos inundados. A Defesa Civil informou que não houve ocorrências graves e recomendou aos moradores que evitassem as áreas afetadas. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) realizou o bloqueio das vias mais comprometidas.