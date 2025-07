Cessar-fogo entre Tailândia e Camboja enfrenta desafios de estabilidade Após cinco dias de confrontos, trégua mediada pela Malásia ainda enfrenta ataques esporádicos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Após cinco dias de confrontos, Tailândia e Camboja firmaram um cessar-fogo com a mediação da Malásia.

A trégua entrou em vigor à meia-noite e resultou em 33 mortes e mais de 160 mil civis deslocados.

Relatos de ataques esporádicos continuam, preocupando a estabilidade do acordo.

A comunidade internacional espera que conversas diretas entre os países ajudem a encontrar uma solução pacífica.

Ataques ainda acontecem apesar do cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, comenta analista

Tailândia e Camboja firmaram um cessar-fogo após intensos confrontos na fronteira que resultaram em 33 mortes e o deslocamento de mais de 160 mil civis. A trégua foi mediada pela Malásia com apoio internacional e entrou em vigor à meia-noite no horário local.

O acordo foi alcançado após uma reunião de emergência, com a intervenção de líderes internacionais, incluindo um telefonema de Donald Trump aos líderes dos dois países. Apesar do cessar-fogo, ainda há relatos de ataques esporádicos, levantando preocupações sobre a estabilidade do acordo.

Os dois países têm uma longa história de disputas territoriais. A recente escalada de violência chamou a atenção da comunidade internacional, que espera que a retomada das conversas diretas entre as nações leve a uma solução pacífica para o conflito.

Assista ao vídeo - Ataques ainda acontecem apesar do cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, comenta analista

