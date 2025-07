Entenda a importância da autenticação em dois fatores para maior segurança online

O ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está orientando usuários do Gov.br a ampliar a segurança das contas no serviço. 72 milhões de usuários com conta Ouro são direcionados a utilizar a ferramenta de verificação em duas etapas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Flávio D’Urso, especialista em crimes digitais, explica que o site concentra muitas informações pessoais, já que oferece serviços como a Carteira Digital de Trânsito, a Carteira de Trabalho Digital e o Meu INSS.





“Sempre que você concentra muita informação em um local só, você aumenta o risco, uma vez que, ao se conseguir superar as barreiras de proteção, o criminoso ou o golpista pode ter acesso, então, a essas informações ali contidas”, diz.



D’Urso ressalta a importância da autenticação em dois fatores para o aumento da segurança em serviços em geral. “Faça [a autenticação em dois fatores] nos seus aplicativos, no seu celular, tudo que tiver essa possibilidade. [...] Por mais que isso possa trazer alguma dificuldade, por mais que isso traga eventualmente um esforço maior, isso é mais uma barreira de proteção”, alerta.