Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

China declara apoio ao Brasil contra tarifas dos Estados Unidos

Economista alerta sobre a importância da diversificação nas exportações brasileiras

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • A China apoia o Brasil contra as tarifas impostas pelos EUA, fortalecendo a parceria comercial entre os dois países.
  • As tensões comerciais globais têm aumentado, com a China sendo o principal parceiro do Brasil.
  • O economista Rodrigo Simões enfatiza a importância de diversificar as exportações brasileiras para evitar dependência excessiva de poucos mercados.
  • Simões recomenda que o Brasil e o agronegócio se preparem para atender à demanda interna e manter a competitividade internacional.

 

A China manifestou apoio ao Brasil na resistência às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, reforçando a parceria comercial entre os dois países. A declaração ocorre em um contexto de tensões comerciais, com a China sendo o principal parceiro do Brasil.

Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, destacou a necessidade de diversificar as exportações brasileiras durante uma entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS. Ele enfatizou que o Brasil deve evitar a dependência excessiva de poucos mercados, especialmente em um cenário econômico global que tende ao protecionismo após a pandemia e a guerra na Ucrânia.

Simões aconselhou que o Brasil, junto com o setor do agronegócio, se prepare para atender à demanda interna e manter a competitividade no mercado internacional.

Veja também


País aumentou a compra de óleo diesel da Rússia após o início do conflito com a Ucrânia

Conexão Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.