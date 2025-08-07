China declara apoio ao Brasil contra tarifas dos Estados Unidos Economista alerta sobre a importância da diversificação nas exportações brasileiras Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A China apoia o Brasil contra as tarifas impostas pelos EUA, fortalecendo a parceria comercial entre os dois países.

As tensões comerciais globais têm aumentado, com a China sendo o principal parceiro do Brasil.

O economista Rodrigo Simões enfatiza a importância de diversificar as exportações brasileiras para evitar dependência excessiva de poucos mercados.

Simões recomenda que o Brasil e o agronegócio se preparem para atender à demanda interna e manter a competitividade internacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A China manifestou apoio ao Brasil na resistência às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, reforçando a parceria comercial entre os dois países. A declaração ocorre em um contexto de tensões comerciais, com a China sendo o principal parceiro do Brasil.

Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, destacou a necessidade de diversificar as exportações brasileiras durante uma entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS. Ele enfatizou que o Brasil deve evitar a dependência excessiva de poucos mercados, especialmente em um cenário econômico global que tende ao protecionismo após a pandemia e a guerra na Ucrânia.

Simões aconselhou que o Brasil, junto com o setor do agronegócio, se prepare para atender à demanda interna e manter a competitividade no mercado internacional.

Veja também

‌



País aumentou a compra de óleo diesel da Rússia após o início do conflito com a Ucrânia

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise Entenda a divergência entre o chefe do Exército de Israel e Netanyahu sobre a expansão em Gaza Partes do Sudeste podem ter chuva de granizo; Baixada Santista segue em alerta para temporais Análise: tarifaço americano ‘é um regresso’ para relações comerciais globais Diante de tarifaço, Brasil precisa se preparar para atender demanda interna, diz economista Entenda as dificuldades enfrentadas pelo Brasil na expansão de mercados para exportação de carne Tarifaço: especialista explica como vai funcionar o socorro do governo a pequenos produtores Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda Índia pode sofrer sanções por relação com a Rússia e se diz injustiçada por EUA e UE Entenda os desafios para a implementação da jornada mínima de 35 horas nas escolas integrais Mortes por câncer colorretal, como o de Preta Gil, podem aumentar 36% no Brasil em 15 anos Massa de ar polar derruba temperaturas no Centro-Sul do país; veja a previsão do tempo Brasil não deveria envolver terras raras em negociações sobre tarifaço de Trump, diz economista Dólar cai para R$ 5,50 e economista avisa: 'Vai ser bem difícil pensar num câmbio menor'

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!