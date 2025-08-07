China declara apoio ao Brasil contra tarifas dos Estados Unidos
Economista alerta sobre a importância da diversificação nas exportações brasileiras
RESUMO DA NOTÍCIA
A China manifestou apoio ao Brasil na resistência às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, reforçando a parceria comercial entre os dois países. A declaração ocorre em um contexto de tensões comerciais, com a China sendo o principal parceiro do Brasil.
Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, destacou a necessidade de diversificar as exportações brasileiras durante uma entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS. Ele enfatizou que o Brasil deve evitar a dependência excessiva de poucos mercados, especialmente em um cenário econômico global que tende ao protecionismo após a pandemia e a guerra na Ucrânia.
Simões aconselhou que o Brasil, junto com o setor do agronegócio, se prepare para atender à demanda interna e manter a competitividade no mercado internacional.
