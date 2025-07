Comissão Europeia anuncia apoio bilionário para reconstrução da Ucrânia Investimentos visam recuperar infraestrutura e economia do país após guerra Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h14 ) twitter

Análise: Kiev necessita do dinheiro liberado pela Comissão Europeia para reconstrução no pós-guerra

A Comissão Europeia revelou um pacote de apoio financeiro de quase 3 bilhões de euros para ajudar na reconstrução da Ucrânia após os conflitos recentes. Este suporte inclui 1,8 bilhões de euros em garantias e empréstimos, além de 580 milhões de euros em doações feitas por instituições financeiras públicas e internacionais.

O programa “Quadro de Investimentos da Ucrânia” pretende mobilizar até 10 bilhões de euros em investimentos no país. Além disso, foi criado um novo fundo de capital para a reconstrução com o apoio do Banco Europeu de Investimento e países como França, Alemanha, Itália e Polônia.

Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, destaca a importância desses financiamentos para a reconstrução das regiões afetadas pela guerra na Ucrânia. Com cerca de 20% do território ocupado, o país enfrenta desafios significativos na restauração da infraestrutura e revitalização econômica.

