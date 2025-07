Conflito entre Tailândia e Camboja resulta em mortes e tensão crescente Disputa territorial leva a pelo menos 12 mortes e fechamento de fronteira Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise: conflito territorial entre Tailândia e Camboja pode acabar em guerra

Os confrontos na fronteira entre Tailândia e Camboja resultaram na morte de pelo menos 12 pessoas, incluindo duas crianças atingidas por foguetes disparados do Camboja. Em resposta ao ataque, a Tailândia fechou a fronteira e evacuou moradores das áreas de risco.

A disputa territorial entre os dois países asiáticos tem uma longa história, com acusações mútuas de invasão de fronteiras. Recentemente, a Tailândia respondeu com ataques aéreos e terrestres após o uso de foguetes antigos pelo Camboja. Enquanto isso, o Camboja busca uma solução diplomática para evitar uma escalada do conflito. O analista Ricardo Cabral alerta que “os limites territoriais não são reconhecidos pelos dois países”, aumentando assim a possibilidade de uma guerra caso as tensões não diminuam.

Assista ao vídeo - Análise: conflito territorial entre Tailândia e Camboja pode acabar em guerra

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!