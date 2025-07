Tempo seco segue na região central, mas chuvas afetam Sul e Sudeste

Chuvas devem afetar estados do Sul nesta quinta (24) e sexta-feira (25), segundo o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges. As instabilidades devem seguir até a região Sudeste, afetando principalmente a faixa leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e a região sudeste de Minas Gerais.



Em entrevista ao Conexão Record News , o meteorologista aponta que o tempo seco deve seguir no Centro-Oeste, interior do Sudeste e interior nordestino, com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%.