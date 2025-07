EUA e União Europeia estabelecem acordo com tarifa de importação de 15% Tratado fortalece comércio de energia e armas entre as duas potências Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos e União Europeia firmam acordo comercial com tarifa de importação de 15%.

Tratado inclui compras significativas de energia e equipamentos militares dos EUA pelo bloco europeu.

A economista Carla Beni destaca a rápida concessão da União Europeia favorecendo interesses norte-americanos.

O conflito Rússia-Ucrânia influencia decisões comerciais, oferecendo oportunidades no setor bélico.

‘Guerra é vista em negociações como comércio’, diz economista sobre acordo de Trump com Europa

Os Estados Unidos e a União Europeia firmaram um novo acordo comercial que impõe uma tarifa de importação de 15% sobre produtos europeus. Além disso, o tratado inclui compras significativas de energia e equipamentos militares dos Estados Unidos pelo bloco europeu.

A economista Carla Beni, da FGV, destacou que a União Europeia cedeu rapidamente nas negociações, favorecendo os interesses norte-americanos no setor armamentista. Este movimento está ligado ao cenário político dos EUA, onde o presidente Donald Trump busca vitórias para demonstrar força nas negociações internacionais.

O conflito entre Rússia e Ucrânia também influenciou as decisões comerciais, ressaltando a importância dos Estados Unidos na OTAN e no apoio à defesa europeia. Beni observa que, apesar da tragédia do conflito, ele é visto como uma oportunidade de comércio nas mesas de negociação, especialmente no setor bélico.

Assista ao vídeo - ‘Guerra é vista em negociações como comércio’, diz economista sobre acordo de Trump com Europa

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!