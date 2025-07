Semana decisiva: entenda como o Brasil pode lidar com possível confirmação de tarifas dos EUA

Uma comitiva de oito senadores está nos Estados Unidos visando negociar o tarifaço . Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, também está em solo norte-americano e se colocou à disposição para ir até Washington, a capital do país, caso os Estados Unidos disponham um negociador para tratar do assunto.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Carla Beni, economista conselheira do Corecon (Conselho Regional de Economia) de São Paulo, ressalta que, caso seja confirmada a aplicação das tarifas aos produtos brasileiros no dia 1º de agosto, é importante que o Brasil entenda a duração da medida, para poder lidar da forma correta.



“A gente vai ter que ver como faremos os ajustes aqui, se vamos vender para o mercado interno, o que pode ser vendido para o mercado interno e o tempo para poder arrumar outros parceiros comerciais. E nesse meio do caminho, o governo brasileiro já está programando alguns auxílios, um pacote de ajuda para os setores prejudicados ou com crédito subsidiado, ou com alguns outros benefícios para tentar passar por essa situação”, diz.