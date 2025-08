Frente fria traz inverno tradicional ao Sudeste Temperaturas caem e umidade aumenta com chegada de frente fria em agosto Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A frente fria está trazendo temperaturas mais baixas e chuvas fracas ao Sudeste.

Este inverno é diferente dos dois anos anteriores, que tiveram temperaturas elevadas devido ao El Niño.

A umidade do ar em São Paulo melhora com a chegada da frente fria, apesar das chuvas não serem intensas.

No Rio de Janeiro, mudanças climáticas estão previstas, com chuvas e queda nas temperaturas a partir de quarta-feira.

Por que o Brasil, depois de dois anos, está vivendo um 'inverno com cara de inverno'?

Uma frente fria está impactando o clima no Brasil, com temperaturas mais baixas e chuvas fracas no Sudeste. Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, explica que este inverno se diferencia dos dois anos anteriores, marcados por temperaturas elevadas devido ao El Niño.

A frente fria já afeta a região Sul e avança para o Sudeste, melhorando a umidade do ar em São Paulo. Embora as chuvas não sejam intensas, elas ajudam a elevar a umidade.

No Centro-Oeste, predomina o tempo seco e quente, especialmente em Goiás e no interior paulista. No Rio de Janeiro, mudanças climáticas são esperadas a partir de quarta-feira, com chuva e queda nas temperaturas.

Assista ao vídeo - Por que o Brasil, depois de dois anos, está vivendo um ‘inverno com cara de inverno’?

