Tarifaço: Brasil tem pouco dinheiro para ajudar setores afetados, afirma economista

“É triste, o produtor de pescado ficou mais pobre no dia 9 de julho, no dia que foi decretado o tarifaço . Naquele momento ele perdeu”, avalia o economista Roberto Troster. Ele comenta que, este ano, o Brasil vai gastar mais em juros do que o dobro de educação, saúde e justiça somados.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (4), Troster explica que o espaço para medidas do governo é limitado por causa da dívida pública. Segundo ele, o governo pode até oferecer “crédito subsidiado”, atrasar impostos ou comprar parte dos estoques, mas são ações pontuais.