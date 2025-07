Rússia está mais preocupada com seus interesses na Síria do que com a paz; entenda

“A Rússia está olhando muito mais os seus próprios interesses do que o bem da população ou a segurança do povo sírio”, avalia Igor Lucena, doutor em relações internacionais, sobre a condenação feita pelo governo russo sobre os recentes ataques de Israel na Síria e a desefa do diálogo como forma de manter a unidade do país. Para o especialista, o posicionamento de Moscou esconde interesses estratégicos na região.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Lucena afirma que a Rússia prefere uma Síria sob sua influência, mas “não teve capacidade de ajudar Assad nos momentos mais críticos”. Ele ressalta que, enquanto defende diplomacia no Oriente Médio, “avança radicalmente na Ucrânia”, em referência ao presidente russo Vladimir Putin.