IPI verde reduz preço de carros populares menos poluentes no Brasil Decreto presidencial isenta imposto de carros fabricados no país com menor emissão de poluentes Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h22 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Notícia positiva', diz economista sobre IPI verde; carro de R$ 95 mil pode custar R$ 87 mil

A partir de hoje, um decreto presidencial isenta o imposto sobre produtos industrializados (IPI) para carros populares no Brasil que são menos poluentes. Essa medida pode reduzir o preço de veículos que atualmente custam R$ 95 mil para cerca de R$ 87 mil. A isenção se aplica a carros que emitem menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, são feitos com mais de 80% de materiais recicláveis e são fabricados no Brasil.

O economista Miguel Daoud, em entrevista ao Conexão RECORD News, destacou a importância de os consumidores considerarem cuidadosamente se realmente precisam trocar de carro e analisarem os custos indiretos, como seguro e licenciamento, antes de aproveitar o desconto. Ele também ressaltou que, devido às altas taxas de juros, o financiamento pode ser desafiador para muitos.

Daoud comentou ainda sobre as tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, observando que a maioria das peças dos carros fabricados no Brasil vem da China, o que pode mitigar impactos imediatos. Ele prevê que as tarifas impostas pelos Estados Unidos são uma decisão emocional e que o impasse deve ser resolvido em breve, retornando à normalidade.

Assista ao vídeo - ‘Notícia positiva’, diz economista sobre IPI verde; carro de R$ 95 mil pode custar R$ 87 mil

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!