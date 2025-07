Análise: há uma diferença entre discurso protocolar russo e suas ações para o fim da guerra

O governo russo afirmou que as negociações de paz na Ucrânia não estão estagnadas. A declaração acontece depois do presidente norte-americano, Donald Trump , declarar que não estava satisfeito com as atitudes de Vladimir Putin. Os Estados Unidos também retomaram o envio de armas a Kiev .



Segundo o porta-voz do governo russo, Moscou espera um sinal do governo de Volodymyr Zelensky sobre a participação em uma terceira rodada de negociações. O comunicado do Kremlin ainda ressalta que o país deseja atingir os objetivos por meios políticos e pacíficos, mas enquanto isso não acontecer, a operação militar na ucrânia continua.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, acredita que há uma diferença entre o discurso russo, que soa como protocolar e suas ações , que demonstram o desejo de que a Ucrânia abandone oficialmente a ambição de entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), além da retirada de todas as tropas ucranianas nos territórios que Moscou reivindica — áreas que, apesar de pedidos de Trump para que a Ucrânia ceda partes, não seria o suficiente para Moscou.



“Há uma busca acelerada por parte dos países ocidentais em se chegar a um acordo, mas, por outro lado, a Rússia sequer abre mão de elementos que ela considera importante dentro desse conflito”, finaliza.