Ministério orienta uso de autenticação em duas etapas no Gov.br Medida visa proteger contas Ouro com camada adicional de segurança Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h21 )

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério orienta usuários do Gov.br a usar autenticação em duas etapas.

A medida visa proteger contas Ouro, que têm acesso a serviços valiosos.

Especialista destaca a importância da segurança digital devido ao centralização de dados.

Atualmente, apenas 27% das contas Ouro utilizam essa proteção adicional.

Entenda a importância da autenticação em dois fatores para maior segurança online

O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos orienta usuários do Gov.br a adotarem a verificação em duas etapas para aumentar a segurança digital. A recomendação é direcionada especialmente aos titulares de contas Ouro, que representam um grupo significativo dos 72 milhões de usuários.

Flávio D’Urso, especialista em crimes digitais, destacou no programa Conexão Record News que o Gov.br centraliza dados valiosos como Carteira Digital de Trânsito e Meu INSS, tornando-se um alvo atrativo para criminosos. Ele enfatizou a importância da autenticação em dois fatores em todos os serviços que oferecem essa opção para dificultar acessos não autorizados.

As contas do Gov.br são classificadas em bronze, prata e ouro, sendo a última com acesso a uma ampla gama de serviços online. Atualmente, apenas 27% das contas Ouro utilizam essa proteção adicional. D’Urso também alertou para não compartilhar senhas e sugeriu que famílias ajudem membros menos familiarizados com tecnologia a implementar práticas de segurança eficazes.

