Novas rodadas de negociações entre Rússia e Ucrânia ocorrem na Turquia Zelensky anuncia conversas para discutir soluções para o conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h59 )

Análise: ninguém espera cessar-fogo em nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

Representantes da Rússia e da Ucrânia se reunirão na Turquia para novas negociações, conforme anunciado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. As reuniões têm como objetivo discutir o fim do conflito, mas as expectativas de um cessar-fogo permanecem baixas.

Zelensky destacou a importância de impulsionar as negociações, apesar do ceticismo do Kremlin sobre avanços significativos. O governo russo mantém suas demandas, incluindo a capitulação ucraniana, como essenciais para qualquer acordo.

O cenário atual reflete um impasse, com a Ucrânia buscando apoio internacional e a Rússia mantendo sua posição firme. As conversas anteriores não resultaram em avanços concretos, e a perspectiva de um acordo de paz ainda parece distante.

