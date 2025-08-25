Participação da Alemanha nas garantias de segurança à Ucrânia Berlim se junta a parceiros europeus em negociações iniciais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h00 ) twitter

Especialista analisa papel da Alemanha nas negociações de paz na Ucrânia

A Alemanha anunciou sua participação nas negociações para fornecer garantias de segurança à Ucrânia, junto a outros parceiros europeus. Segundo o vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, as discussões estão em estágio inicial e devem seguir as diretrizes estabelecidas por Kiev. Ele destacou a necessidade de um cessar-fogo como ponto de partida para as negociações e afirmou que a Alemanha está pronta para assumir a responsabilidade por essas garantias.

O pesquisador Lier Ferreira comentou que há preocupações sobre um possível acordo forçado sob os termos russos, especialmente após reuniões entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a presença de representantes europeus. Ferreira ressaltou a importância da Alemanha como uma potência econômica na Europa contemporânea, mas alertou para os riscos que um protagonismo militar alemão poderia representar para a segurança da União Europeia.

Berlim vai participar do fornecimento de garantias de segurança para Kiev ao lado de parceiros europeus

