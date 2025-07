Putin rejeita encontro com Zelensky; negociações estagnadas Proposta ucraniana de cessar-fogo e retirada de tropas russas enfrenta resistência Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h39 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Negociações entre Rússia e Ucrânia não geraram avanços significativos.

Proposta de encontro entre Zelensky e Putin foi rejeitada pelo Kremlin.

Ucrânia pede cessar-fogo e retirada de tropas russas, enquanto Rússia exige saída das forças ucranianas.

Fatores externos, como sanções e apoio ocidental, complicam a busca por uma solução para o conflito.

‘Putin não vai dar palco para Zelensky’, diz analista sobre possível encontro entre os dois

Uma recente rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia terminou sem avanços significativos. Após as conversas, ataques de drones atingiram edifícios residenciais em Kiev. A delegação ucraniana sugeriu um encontro entre Volodimir Zelensky e Vladimir Putin, mas a proposta foi rejeitada pelo Kremlin, que só aceitaria uma reunião para assinar um acordo de paz.

Os representantes ucranianos propuseram um cessar-fogo imediato e a retirada total das tropas russas das regiões ocupadas, enquanto a Rússia insiste na retirada das forças ucranianas dos territórios disputados. As negociações parecem atender mais a exigências internacionais do que buscar uma solução real para o conflito.

Fatores externos complicam ainda mais a situação. A Rússia busca aliviar sanções e normalizar relações comerciais com os Estados Unidos, enquanto a Ucrânia continua recebendo apoio militar ocidental. Com ambos os lados mantendo suas posições firmes, a perspectiva de resolução do conflito permanece distante.

