Ressaca marítima causa alagamentos e bloqueios em Santos Fenômeno natural eleva nível do mar e impacta trânsito na cidade Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h35 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h35 )

Ressaca marítima causa alagamentos e bloqueio de vias em Santos (SP)

Uma ressaca marítima significativa atingiu Santos, no litoral de São Paulo, provocando alagamentos em várias ruas da cidade. O fenômeno natural elevou o nível do mar, levando alguns motoristas e pedestres a se arriscarem nas vias inundadas. A Defesa Civil informou que não houve ocorrências graves, mas recomendou que a população evitasse as áreas afetadas. Em resposta aos transtornos causados pela maré alta, a Companhia de Engenharia de Tráfego bloqueou as ruas mais comprometidas.

Assista ao vídeo - Ressaca marítima causa alagamentos e bloqueio de vias em Santos (SP)

