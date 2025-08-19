Segundo especialista, Putin pode invadir outros países se encorajado Chanceler russo elogia Trump e critica postura europeia em negociações de paz Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sergei Lavrov elogia Donald Trump por buscar a paz entre Rússia e Ucrânia.

Lavrov critica países europeus por priorizar o cessar-fogo enquanto armam a Ucrânia.

Especialistas alertam sobre a possibilidade de Vladimir Putin expandir o território russo.

A Suíça, que impôs sanções à Rússia, discute uma cúpula de paz, mas a participação de Putin é incerta.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Donald Trump está comprometido em buscar uma paz duradoura no conflito entre Rússia e Ucrânia. Lavrov criticou a postura dos países europeus nas negociações, acusando-os de insistirem apenas em um cessar-fogo enquanto continuam a fornecer armas à Ucrânia.

Durante um encontro em Washington, líderes europeus discutiram a segurança da Ucrânia e a necessidade de evitar novas ações militares da Rússia. A preocupação com possíveis avanços russos foi destacada, especialmente após relatos de interferências em países como a Romênia.

Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais, comentou sobre a intenção de Vladimir Putin de expandir o território russo. Ele também avaliou a possibilidade de uma cúpula de paz na Suíça, mas destacou a dificuldade devido à posição do país em relação à invasão russa na Ucrânia.

A Suíça, apesar de sua histórica neutralidade, aplicou sanções contra a Rússia, o que torna improvável que Moscou aceite participar de uma conferência trilateral em solo suíço. A proposta de uma cúpula de paz continua em discussão, com a Suíça oferecendo imunidade a Putin caso ele participe de uma conferência de paz em seu território.

Qual é a visão do chanceler russo sobre Donald Trump em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia?

O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que Donald Trump está comprometido em buscar uma paz duradoura no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Como Lavrov critica a postura dos países europeus nas negociações de paz?

Lavrov criticou os países europeus por insistirem apenas em um cessar-fogo, enquanto continuam fornecendo armas à Ucrânia.

Quais foram os pontos discutidos por líderes europeus em Washington a respeito da segurança da Ucrânia?

Os líderes europeus discutiram a segurança da Ucrânia e a necessidade de evitar novas ações militares da Rússia, destacando preocupações com possíveis avanços russos.

Qual é a situação atual da Suíça em relação ao conflito e à proposta de conferência de paz?

A Suíça, apesar de sua neutralidade histórica, aplicou sanções contra a Rússia, o que torna improvável que Moscou aceite participar de uma conferência trilateral em seu território. A proposta de uma cúpula de paz continua em discussão, com a Suíça oferecendo imunidade a Putin caso ele participe da conferência.

