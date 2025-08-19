Segundo especialista, Putin pode invadir outros países se encorajado
Chanceler russo elogia Trump e critica postura europeia em negociações de paz
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Donald Trump está comprometido em buscar uma paz duradoura no conflito entre Rússia e Ucrânia. Lavrov criticou a postura dos países europeus nas negociações, acusando-os de insistirem apenas em um cessar-fogo enquanto continuam a fornecer armas à Ucrânia.
Durante um encontro em Washington, líderes europeus discutiram a segurança da Ucrânia e a necessidade de evitar novas ações militares da Rússia. A preocupação com possíveis avanços russos foi destacada, especialmente após relatos de interferências em países como a Romênia.
Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais, comentou sobre a intenção de Vladimir Putin de expandir o território russo. Ele também avaliou a possibilidade de uma cúpula de paz na Suíça, mas destacou a dificuldade devido à posição do país em relação à invasão russa na Ucrânia.
A Suíça, apesar de sua histórica neutralidade, aplicou sanções contra a Rússia, o que torna improvável que Moscou aceite participar de uma conferência trilateral em solo suíço. A proposta de uma cúpula de paz continua em discussão, com a Suíça oferecendo imunidade a Putin caso ele participe de uma conferência de paz em seu território.
