Tempo seco predomina na região central do Brasil nesta semana Regiões Norte e Nordeste devem enfrentar pancadas de chuva Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 17h29 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tempo seco deve continuar na região central do Brasil ao longo da semana

O clima seco persistirá na região central do Brasil nesta semana, com a umidade relativa do ar caindo abaixo de 30% em áreas como Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste. Essa condição demanda atenção à hidratação dos moradores dessas regiões. Em contraste, as regiões Norte e Nordeste podem esperar pancadas de chuva, especialmente nas áreas litorâneas.

Em Goiânia, a previsão é de continuidade do clima seco, com temperaturas elevadas à tarde. São Paulo deve manter o padrão de manhãs frias seguidas de tardes amenas, sem atingir níveis críticos de umidade. No Rio de Janeiro, as manhãs serão geladas, mas as tardes prometem calor, favorecendo atividades ao ar livre.

Belo Horizonte também experimentará baixa umidade durante os períodos mais quentes, com as manhãs começando frias e aquecendo à tarde. Por outro lado, o litoral do Norte e Nordeste verá chuvas moderadas a fortes. A faixa norte do país, incluindo partes de Roraima e Amazonas, pode enfrentar temporais isolados.

Essas condições climáticas são típicas do inverno brasileiro, com variações entre regiões secas no centro do país e áreas úmidas no litoral norte e nordeste.

‌



Assista ao vídeo - Tempo seco deve continuar na região central do Brasil ao longo da semana

Veja também População americana e oposição podem ser fundamentais para suspensão do tarifaço; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!