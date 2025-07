População americana e oposição podem ser fundamentais para suspensão do tarifaço; entenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou, nesta segunda-feira (21), que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço de Donald Trump . Haddad disse que o Brasil não pretende retaliar empresas e cidadãos norte-americanos por conta da sobretaxa de 50% imposta ao nosso país a partir de 1º de agosto. No entanto, o ministro admitiu que o governo ainda pode acionar a Lei de Reciprocidade.



Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa que a posição das negociações se encontra em uma situação complicada, uma vez que o Brasil possui um déficit comercial com os Estados Unidos. Além da balança negativa para o lado brasileiro, a professora ressalta que mais de 48% das exportações americanas entram no Brasil sem tarifas ou alíquotas de no máximo de 2%, rebatendo os apontamentos feitos na carta enviada por Trump.



Caso não ocorra um acordo e as tarifas sejam aplicadas, a economista acredita que o Brasil não deva enfrentar um processo de recessão, ou uma queda brusca no PIB (Produto Interno Bruto). No entanto, ela chama a atenção para os exportadores locais : “A vida dele está resolvida com aquele contrato, com aquela mercadoria”.



Outra frente que pode auxiliar em uma negociação das tarifas ou a suspensão, é a pressão interna americana. Segundo a professora, os americanos podem sentir o peso das tarifas no segundo semestre e pressionar o governo. A mobilização não teria ocorrido anteriormente pelos recuos de Trump em alguns anúncios, além da compra antecipada de produtos por comerciantes do país .



“O que a gente espera é uma união entre os empresários americanos, que são os importadores, a população mais o partido de oposição. Se não tiverem essa união, para realmente rever o que vai ser feito, o problema continua”, completa. Outra esperança de Carla seria um adiamento das tarifas por conta da investigação aberta contra práticas comerciais brasileiras, que poderia levar até um ano para ser concluída.