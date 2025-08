Trump adia sobretaxas ao México por 90 dias Decisão oferece ao México tempo para negociar melhores condições comerciais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h46 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump adiou a aplicação de sobretaxas ao México por 90 dias.

Decisão foi alcançada com a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum.

Tarifas de 25% sobre automóveis e 50% sobre aço, alumínio e cobre permanecem inalteradas.

Adiamento oferece ao México uma chance de negociar melhores condições comerciais com os EUA.

Análise: adiamento de 90 dias é importante para que México se recoloque melhor nas negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o adiamento por 90 dias da aplicação de sobretaxas ao México. O acordo foi alcançado com Claudia Sheinbaum, chefe de governo do México, que considerou a decisão positiva para seu país.

A medida mantém inalteradas as tarifas de 25% sobre automóveis e 50% sobre aço, alumínio e cobre do México. Produtos cobertos pelo T-MEC continuam isentos de impostos adicionais. O México depende significativamente das exportações para os Estados Unidos, com cerca de 85% de suas exportações destinadas ao país vizinho.

Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, destacou a importância desse adiamento para que o México se reposicione nas negociações futuras com os Estados Unidos. O período adicional oferece uma oportunidade crucial para buscar acordos mais favoráveis com o governo americano.

