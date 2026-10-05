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20 estados definem governadores em primeiro turno

População votou para eleger deputados, senadores, governadores e presidente da República

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O Brasil foi às urnas no último domingo (4) para decidir seus representantes políticos. Veja a análise do analista político Eduardo Bresciani.

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