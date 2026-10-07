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309 deputados eleitos têm patrimônio milionário e 7 não possuem bens

Segundo dados declarados durante a campanha ao TSE, 31 disseram ter mais de R$ 10 milhões

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Após as eleições do último domingo (4), na nova composição da Câmara dos Deputados, 309 parlamentares declararam patrimônio individual superior a R$ 1 milhão.

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