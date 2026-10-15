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Aluguel sobe quase o dobro da inflação em 2026

Preços subiram 7,11% de janeiro a setembro; IPCA foi de 3,95% no período

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Os preços dos aluguéis no Brasil subiram significativamente em 2026. De janeiro a setembro deste ano, os valores aumentaram 7,11%, quase o dobro da taxa de inflação.

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