Ataque russo na madrugada desta terça-feira (24) na cidade de Zaporizhzhya matou duas pessoas e deixou 40 feridas, entre elas, quatro são crianças. Prédios residenciais e outras infraestruturas foram atingidos e danificados. O Ministério da Defesa da Rússia diz que as Forças Armadas atacaram centros de controle de drones, terminais de satélite e outras instalações militares na região de Sumy.



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