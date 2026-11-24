O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Estônia de uma série de ações hostis que estão à beira de desencadear uma guerra aberta, segundo autoridades russas.



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