O presidente da Letônia afirmou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode atingir um ponto crítico no próximo ano. Ele destacou que Moscou não mostra interesse em encerrar o conflito e vê as negociações de paz como uma estratégia para manter as ofensivas.



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